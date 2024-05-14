Билеты на концерт Никиты Преснякова, где он исполнит песни артистов-предателей, не покупаются

Никита Пресняков, фото: zelengarden.ruМенее, чем через неделю состоится концерт Никиты Преснякова в Сан-Франциско – его первое большое выступление в качестве солиста группы Multiverse после переезда в Соединенные Штаты.
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