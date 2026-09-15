Решение главы киевского режима Владимира Зеленского ввести указ о санкциях против его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель является агонией украинской власти и актом пожирания своих создателей.
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