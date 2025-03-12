Овечкин не стал бросать по пустым воротам – отдал Протасу на хет-трик

У Александра – 0+3 с «Анахаймом». Почти все победные – в основное время – матчи «Вашингтона» заканчиваются одинаково: соперник снимает вратаря на последних минутах, а публика – кажется, уже даже болельщики соперников – ждет, когда выпустят Овечкина, чтобы он приблизился к рекорду Гретцки.