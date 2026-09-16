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«Я привыкла быть одна»: когда одиночество — это свобода, а когда — самообман и адаптация к боли

«Я привыкла быть одна»: когда одиночество — это свобода, а когда — самообман и адаптация к боли

Проверьте, что скрывается за вашей привычкой быть одной «Дневник Бриджит Джонс»Фраза «Я привыкла быть одна» звучит как декларация независимости, как манифест самодостаточности.

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