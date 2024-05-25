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Аксёнов: "Если приехавшие в Россию иностранцы не уважают наши законы и наших людей — мы научим уважать"

Аксёнов: "Если приехавшие в Россию иностранцы не уважают наши законы и наших людей — мы научим уважать"

 Сергей Аксёнов, безусловно, в числе ястребов усиленной демигрантизации. И нужно сказать, что этот блок набирает всё больше симпатий.

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Комментарии
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Владимир Росс
Эта группа - это адекватные управленцы: а другие, продавшие страну, не дебилы (на самом деле) а просто предатели. Считаю, страна их запомнит и со временем с них взыщут всё во имя восполнения ущерба стране, раз не понимают по-хорошему.
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6 час.
StarPer
Надо границы перекрывать, а не здесь бороться с мигрантами, иначе они так и будут переть в страну нескончаемым потоком.
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5 час.
МП
Михаил Пантюхин
И это ПРАВИЛЬНО!!! Всех лоббистов этой ржавой аккупации объявить организованной преступной группировкой!!! Или у кого-то есть сомнения!??? Эта ржавая преступная оккупация &quot;прогрессирует&quot; в одной &quot;экономике&quot; - коррупция, беззаконие, криминалом с наркотой со звериным оскалом, грабежом, убийствам, изнасилованиями и ..... , а эти хидЖАБЫ,  которые говорят только об одном - скоро будет новый &quot;НОРДОСТ&quot; с &quot;чёрными вдовами&quot; или эти &quot;воины ислама&quot; начнут революцию в России под яркие аплодисменты наглосаков!!! Вся эта вакханалия с ввозом, причём бесконтрольным, с организацией &quot;молельных домов&quot;, клубами мма-убийц, а сколько ФСБ ликвидировало схронов оружия, и сколько ещё есть!!!???? И если кто-то скажет, что это РОССИЯНЕ готовятся , то это просто враг-изменник РОДИНЫ РОССИИ,  поэтому давно пора сажать массу байсменов с их страшной армии , которой здесь уже больше 15 миллионов и это из стран средней Азии. &quot;Цветочки&quot; давно &quot;цветут&quot;, или кому-то нужны &quot;ягодки&quot;??????
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4 час.

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