Аксёнов: "Если приехавшие в Россию иностранцы не уважают наши законы и наших людей — мы научим уважать"

Эта группа - это адекватные управленцы: а другие, продавшие страну, не дебилы (на самом деле) а просто предатели. Считаю, страна их запомнит и со временем с них взыщут всё во имя восполнения ущерба стране, раз не понимают по-хорошему.

МП

Михаил Пантюхин

И это ПРАВИЛЬНО!!! Всех лоббистов этой ржавой аккупации объявить организованной преступной группировкой!!! Или у кого-то есть сомнения!??? Эта ржавая преступная оккупация "прогрессирует" в одной "экономике" - коррупция, беззаконие, криминалом с наркотой со звериным оскалом, грабежом, убийствам, изнасилованиями и ..... , а эти хидЖАБЫ, которые говорят только об одном - скоро будет новый "НОРДОСТ" с "чёрными вдовами" или эти "воины ислама" начнут революцию в России под яркие аплодисменты наглосаков!!! Вся эта вакханалия с ввозом, причём бесконтрольным, с организацией "молельных домов", клубами мма-убийц, а сколько ФСБ ликвидировало схронов оружия, и сколько ещё есть!!!???? И если кто-то скажет, что это РОССИЯНЕ готовятся , то это просто враг-изменник РОДИНЫ РОССИИ, поэтому давно пора сажать массу байсменов с их страшной армии , которой здесь уже больше 15 миллионов и это из стран средней Азии. "Цветочки" давно "цветут", или кому-то нужны "ягодки"??????