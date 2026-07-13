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Обновление сетей водоснабжения проверили в двух микрорайонах Балашихи

Обновление сетей водоснабжения проверили в двух микрорайонах Балашихи

В Балашихе оценили реализацию программы модернизации инженерных сетей. Первый заместитель министра ЖКХ Московской области Дмитрий Лабыкин в составе проектного офиса проинспектировал объекты в микрорайонах Заря и Северном.

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