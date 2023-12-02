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Серж Ибака – MVP 11-го раунда Евролиги

Серж Ибака – MVP 11-го раунда Евролиги

Центровой «Баварии» Серж Ибака признан MVP 11-го раунда регулярного чемпионата Евролиги. В матче с «Виртусом» (90:76) Ибака набрал 24 очка, 13 подборов и 2 блок-шота.

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