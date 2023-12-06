В Подмосковье девочка 3 года ходила с пластилином в ухе и скрывала это от родителей

С этой жалобой родители привели девочку в поликлинику Пушкинской больницы им. профессора Розанова. Проведенная там диагностика показала, что в слуховом проходе ребенка есть инородное тело — оно оказалось кусочком пластилина.
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