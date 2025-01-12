ЭКГ в домашних условиях спасет тысячи жизней, уверены врачи

Электрокардиография остается одним из самых достоверных диагностических методов. И довольно сложным — чтобы снять электрокардиограмму (ЭКГ), надо закрепить 10 или более электродов к груди, рукам и ногам пациента для измерения электрической активности сердца.
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