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Новый роман Захара Прилепина «Тума» выйдет в июне

В начале июня 2025 года в издательстве АСТ выйдет новый роман Захара Прилепина под названием «Тума». Это произведение вызвало интерес как у преданных читателей автора, так и у специалистов по исторической прозе.

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