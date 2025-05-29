Новый роман Захара Прилепина «Тума» выйдет в июне

В начале июня 2025 года в издательстве АСТ выйдет новый роман Захара Прилепина под названием «Тума». Это произведение вызвало интерес как у преданных читателей автора, так и у специалистов по исторической прозе.
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