В Забайкалье около 1 тысячи курсантов учебного центра ВВО на танках Т-72Б сдали выпускные экзамены

В Забайкалье около 1 тысячи курсантов учебного центра ВВО на танках Т-72Б сдали выпускные экзамены

Военнослужащие вели огонь по целям на ходу со средней скоростью движения танка из 125-мм танковых орудий и 7,62 мм пулеметов ПКТ.

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