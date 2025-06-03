Вскоре после террористических атак Киева по военным стратегическим аэродромам России, на Западе заявили о подготовке к мощному ассиметричному ответу, инсайдеры сообщили о якобы грядущем ударе практически всем арсеналом, а русское радио "Судного дня" стало передавать множество сигналов, длительное время не умолкая.