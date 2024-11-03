Мартиндейл — о приходе русских: придут и наведут порядок

Помогавший ВС России американец Дэниел Мартиндейл заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту RT Роману Косареву, что, ожидая прихода российских войск, он представлял, что русские придут и наведут порядок.
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