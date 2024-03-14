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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси забил «Нэшвиллу», продлив результативную серию (5+2) до 5 матчей. У Суареса 4+5 в сезоне

Форвард «Интер Майами» забил гол и сделал ассист в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом» (3:1).

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