Бербок раскритиковала Меркель за строительство газопровода "Северный поток — 2"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала предыдущее правительство ХДС во главе с Ангелой Меркель за строительство газопровода "Северный поток — 2", поскольку он якобы способствовал зависимости Берлина от российских энергоносителей.
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