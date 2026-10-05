Хроники декоммунизации: телеграфы, мосты и всё-всё.

Об атаках на киевские мосты сказано много, каждый день – новые новости. У гетманских паника, трафик по 100 тысяч машин в сутки периодически останавливается, перетоки верениц авто во время «инженерных оценок повреждений» парализуют город, такси по паре тысяч гривен, на повестке дня создание паромных переправ и понтонных ниток.
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