Водителей в России ожидают важные изменения

С 1 апреля в России начнут штрафовать иностранных граждан на 5—15 тыс. рублей, если у них вид на жительство или гражданство оформлены больше года назад, и они используют водительские удостоверения других стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии