БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Товар с «витрины» СВО. Российский портфель экспортных оборонных заказов всё толще

Товар с «витрины» СВО. Российский портфель экспортных оборонных заказов всё толще

Виталий Струговец: В мире большой интерес даже к новым автоматам Калашникова Виктор Сокирко На фото: автомат АК-12 для спецподразделений на стенде «Калашников» (Фото: Сергей Карпухин/ТАСС) Материал комментируют: Виталий Струговец «Гонка вооружений», якобы разорительная для России — согласно западным прогнозам, оказалась, наоборот, прибыльной.

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