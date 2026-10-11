Товар с «витрины» СВО. Российский портфель экспортных оборонных заказов всё толще

Виталий Струговец: В мире большой интерес даже к новым автоматам Калашникова Виктор Сокирко На фото: автомат АК-12 для спецподразделений на стенде «Калашников» (Фото: Сергей Карпухин/ТАСС) Материал комментируют: Виталий Струговец «Гонка вооружений», якобы разорительная для России — согласно западным прогнозам, оказалась, наоборот, прибыльной.
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