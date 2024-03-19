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Вы еще не поняли истинный смысл фразы "Россия не должна победить"? На самом деле всё очень просто

Вы еще не поняли истинный смысл фразы "Россия не должна победить"? На самом деле всё очень просто

Абсолютно все западные политики упорно повторяют одну и ту же фразу: "Россия не должна победить". И тут волей-неволей возникает резонный вопрос.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Вы про автора статьи?
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3 час.
Natalija Osminina
Не ЕСЛИ, а победит ОДНОЗНАЧНО.
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3 час.
Natalija Osminina
А не надо беспокоиться. Вы что, не видите, что время нельзя повернуть назад? Сейчас идет  ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ война, Западной Цивилизации против Русской Цивилизации, которая Западную и породила. И потому и должна помочь Творцу уничтожить тех, кто восстал против него и опидорасился.  Они уже покойники. И потому восстать не могут. Последние истерики зомби.  &quot;Западные политики могут организовать добровольный уход азиатов и африканцев от нас&quot; - НЕ СМЕШИТЕ)))
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3 час.

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