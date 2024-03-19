Вы еще не поняли истинный смысл фразы "Россия не должна победить"? На самом деле всё очень просто

Natalija Osminina

А не надо беспокоиться. Вы что, не видите, что время нельзя повернуть назад? Сейчас идет ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ война, Западной Цивилизации против Русской Цивилизации, которая Западную и породила. И потому и должна помочь Творцу уничтожить тех, кто восстал против него и опидорасился. Они уже покойники. И потому восстать не могут. Последние истерики зомби. "Западные политики могут организовать добровольный уход азиатов и африканцев от нас" - НЕ СМЕШИТЕ)))