Абсолютно все западные политики упорно повторяют одну и ту же фразу: "Россия не должна победить". И тут волей-неволей возникает резонный вопрос.
Вы еще не поняли истинный смысл фразы "Россия не должна победить"? На самом деле всё очень просто
Комментарии
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Natalija Osminina
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3 час.
Natalija Osminina
Не ЕСЛИ, а победит ОДНОЗНАЧНО.
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3 час.
Natalija Osminina
А не надо беспокоиться. Вы что, не видите, что время нельзя повернуть назад? Сейчас идет ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ война, Западной Цивилизации против Русской Цивилизации, которая Западную и породила. И потому и должна помочь Творцу уничтожить тех, кто восстал против него и опидорасился. Они уже покойники. И потому восстать не могут. Последние истерики зомби. "Западные политики могут организовать добровольный уход азиатов и африканцев от нас" - НЕ СМЕШИТЕ)))
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3 час.
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