ЦБ предложил ограничить доступ к картам для дропперов

В ЦБ захотели сделать приостановку доступа к банковским картам и интернет-банкингу для владельцев "сомнительных" счетов или дропперов (их счета и карты используют мошенники для зачисления денежных средств) обязанностью кредитных организаций.
В ЦБ захотели сделать приостановку доступа к банковским картам и интернет-банкингу для владельцев "сомнительных" счетов или дропперов (их счета и карты используют мошенники для зачисления денежных средств) обязанностью кредитных организаций.
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