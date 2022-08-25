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ЦБ предложил ограничить доступ к картам для дропперов

ЦБ предложил ограничить доступ к картам для дропперов

В ЦБ захотели сделать приостановку доступа к банковским картам и интернет-банкингу для владельцев "сомнительных" счетов или дропперов (их счета и карты используют мошенники для зачисления денежных средств) обязанностью кредитных организаций.

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