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Yle: Финляндия поставит дата-центры в конец очереди на подключение к электросети

Yle: Финляндия поставит дата-центры в конец очереди на подключение к электросети

Финляндия может затормозить возведение новых дата-центров из-за нехватки энергетических мощностей. Об этом сообщило издание Yle со ссылкой на министерство труда и экономики страны.

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