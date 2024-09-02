Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявил, что Запад проводит в психиатрических больницах Украины и Грузии опаснейшие опыты по созданию биологического и нового химического оружия.
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