Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

85 916 подписчиков

Миграционный кризис в Испании, надо тщательно и под лупой рассматривать в России.

Миграционный кризис в Испании, надо тщательно и под лупой рассматривать в России.

   Кейс миграционного кризиса в Испании, как правильно замечает Стешин, надо тщательно и под лупой рассматривать в России.

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Комментарии
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Гулька
А наши, как всегда, ушами хлопают и мечтают о западных виллах и яхтах на берегу...
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1 м.
Анна Зареченская
Не хлопают ушами, а по-тихому набивают кошельки .
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1 м.