Миграционный кризис в Испании, надо тщательно и под лупой рассматривать в России.

Кейс миграционного кризиса в Испании, как правильно замечает Стешин, надо тщательно и под лупой рассматривать в России.
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