Пока вы спали: проигрыш США в войне с РФ и светящийся объект над Ираном

М

Мария

У нас есть все ресурсы. Зависим мы только от Китая, - всё производство от КП до одежды китайское. А в чём мы зависимы от США? - ни в чём! Зачем нам эти паразиты сдались? Не пора ли вообще послать их на 3 буквы и прекратить с ними отношения? Кроме гадостей, от этих бандитов ничего не бывает!