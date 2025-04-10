Пока вы спали: проигрыш США в войне с РФ и светящийся объект над Ираном

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Илон Маск, временами, являет собой не вменяемого персонажа. Если смотрит на себя со стороны, сможет это понять!
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16 час.
М
Мария
У нас есть все ресурсы. Зависим мы только от Китая,  - всё производство от КП до одежды китайское. А в чём мы зависимы от США? - ни в чём! Зачем нам эти паразиты  сдались? Не пора ли вообще послать их на 3 буквы и прекратить с ними  отношения? Кроме гадостей, от этих бандитов  ничего не бывает!
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16 час.
Светлана Петрова
пока вы воюете, Китай всех побеждает на торговом фронте, уже и оружие в ход пошло, есть над чем подумать
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16 час.
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