22 октября Анне Кошмал исполняется 32 года. Широкую известность ей принесла Женя Ковалева из «Сватов» — роль в 5–7 сезонах и две номинации на «Телетриумф».
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