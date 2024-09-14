«Роскосмос» поддержал идею создания двух автоматических станций «Луна-27»

В госкорпорации «Роскосмос» поддержали идею создать две автоматические станции «Луна-27». Об этом рассказал 14 сентября научный руководитель Института космических исследований РАН и первого этапа лунной программы РФ академик Лев Зеленый.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии