Растение-паразит разрослось на более чем 240 гектаров в Кавказском районе Кубани

Растение-паразит разрослось на более чем 240 гектаров в Кавказском районе КубаниВ Краснодарском крае специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили опасное растение, которое разрослось на площади 241 га в Кавказском районе.
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