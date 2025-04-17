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FT: Надежды ЕС по отмене пошлин связаны с визитом Мелони в США

Торговые переговорщики ЕС рассчитывают, что поездка главы итальянского правительства Джорджи Мелони в Вашингтон для встречи с американским президентом Дональдом Трампом, смогут прояснить конкретику в требованиях США в вопросе пошлин.

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Комментарии
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Eduard
Для Украины у вас милларды есть,Заплатите и Америке!
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