Сводки криминальной хроники, повествующие нам об очередной мерзости, не свойственной для здорового человека, стали символом нашего времени.
Технология убийства души
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ОП
Одиссей ПереплюйДнипро
Храни Род! Береги Землю! Держи Небо!
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8 час.
ИП
Иван Петров
С детства нам внушают, со школы, учись чтоб потом зарабатывать деньги, с детства нас учат потреблятьству, вместо того чтоб помогать друг другу за просто так. Только в СССР в мультике дарили цветы, за что, а просто так. Сам строй, капитализма так устроен, как потреблятьство. Человечество поняло, что это тупик, а заменить пока нечем, вот и ведём войны, чтоб уничтожить друг друга и снова начать заново. Только лишь когда человеку плохо, он готов сплотиться и помогать друг другу, просто так, чтобы выжить, когда все созданное, до этого, будет уничтожено, что и происходит, каждые сто лет. Потому что человек, по сути своей, обычное животное, эгоцентричное, какими бы технологиями он не обладал. Только перешив сознание, сделав его программируемым роботом, с позитивным мышлением, с желанием от души, программно, можно сделать так, чтоб он безвозмездно помогал друг другу. По другому никак, но рано или поздно к этому придём, будем так и дальше, по кругу, уничтожать друг друга, пока этого не добьемся
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17 мин.
МГ
Малик Гумеров
"Потому что человек, по сути своей, обычное животное" - Человек рождается частичкой Бога ! Воспитание , образование , социум .... делают из него людей - животное ! Направить все по человеческой тропе - необходимо госустройство - мироустройство разобрать по кирпичикам и собрать с нуля , на человеческие цели ..... и закрепить законами , правилами игры ! Это обязанность самого народа ! Увы - его пока нет ! А недееспособное население пасут его же слуги - чиновники , и не хотят чтобы население прозрело и стало народом ! Тогда им всем придет пипец , как паразитам ! ...
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8 мин.
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