Технология убийства души

ИП

Иван Петров

С детства нам внушают, со школы, учись чтоб потом зарабатывать деньги, с детства нас учат потреблятьству, вместо того чтоб помогать друг другу за просто так. Только в СССР в мультике дарили цветы, за что, а просто так. Сам строй, капитализма так устроен, как потреблятьство. Человечество поняло, что это тупик, а заменить пока нечем, вот и ведём войны, чтоб уничтожить друг друга и снова начать заново. Только лишь когда человеку плохо, он готов сплотиться и помогать друг другу, просто так, чтобы выжить, когда все созданное, до этого, будет уничтожено, что и происходит, каждые сто лет. Потому что человек, по сути своей, обычное животное, эгоцентричное, какими бы технологиями он не обладал. Только перешив сознание, сделав его программируемым роботом, с позитивным мышлением, с желанием от души, программно, можно сделать так, чтоб он безвозмездно помогал друг другу. По другому никак, но рано или поздно к этому придём, будем так и дальше, по кругу, уничтожать друг друга, пока этого не добьемся