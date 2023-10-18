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Велемудр. Мир тесен.

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  • Малик Гумеров
    "Потому что человек, по сути своей, обычное животное" - Человек рождается частичкой Бога !   Воспитание , образование...Технология убийст...
  • Иван Петров
    С детства нам внушают, со школы, учись чтоб потом зарабатывать деньги, с детства нас учат потреблятьству, вместо тог...Технология убийст...
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Технология убийства души

Технология убийства души

Сводки криминальной хроники, повествующие нам об очередной мерзости, не свойственной для здорового человека, стали символом нашего времени.

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Комментарии
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ОП
Одиссей ПереплюйДнипро
Храни Род! Береги Землю! Держи Небо!
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8 час.
ИП
Иван Петров
С детства нам внушают, со школы, учись чтоб потом зарабатывать деньги, с детства нас учат потреблятьству, вместо того чтоб помогать друг другу за просто так. Только в СССР в мультике дарили цветы, за что, а просто так. Сам строй, капитализма так устроен, как потреблятьство. Человечество поняло, что это тупик, а заменить пока нечем, вот и ведём войны, чтоб уничтожить друг друга и снова начать заново. Только лишь когда человеку плохо, он готов сплотиться и помогать друг другу, просто так, чтобы выжить, когда все созданное, до этого, будет уничтожено, что и происходит, каждые сто лет. Потому что человек, по сути своей, обычное животное, эгоцентричное, какими бы технологиями он не обладал. Только перешив сознание, сделав его программируемым роботом, с позитивным мышлением, с желанием от души, программно, можно сделать так, чтоб он безвозмездно помогал друг другу. По другому никак, но рано или поздно к этому придём, будем так и дальше, по кругу, уничтожать друг друга, пока этого не добьемся
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17 мин.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Потому что человек, по сути своей, обычное животное&quot; - Человек рождается частичкой Бога !   Воспитание , образование , социум  .... делают  из него   людей - животное !                                      Направить все  по человеческой тропе - необходимо  госустройство - мироустройство   разобрать по кирпичикам и  собрать с нуля , на человеческие цели  ..... и закрепить законами  , правилами игры !                                                                                        Это обязанность самого народа !   Увы - его пока нет !  А недееспособное население пасут его же слуги - чиновники , и  не хотят чтобы население прозрело и стало народом !    Тогда им всем  придет пипец , как паразитам ! ...
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8 мин.

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