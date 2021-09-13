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“Сначала подумали, что выпил”, – главный актёр фильма “Любовь и голуби” чуть не ушёл из жизни

“Сначала подумали, что выпил”, – главный актёр фильма “Любовь и голуби” чуть не ушёл из жизни

В программе «Судьба человека» актёр Александр Михайлов вспомнил о трагедии, которая приключилась после спектакля «Смерть Ивана Грозного».

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