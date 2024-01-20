МВД: Госавтоинспекция не выступает за тотальный сбор биометрии

Госавтоинспекция не выступает за тотальный сбор биометрических данных граждан. Об этом заявила представитель МВД РФ Ирина Волк, комментируя вызвавшую резонанс статью главы столичной Госавтоинспекции Александра Быкова, опубликованную в одном из научных журналов, в которой он рассказал об «умных» светофорах, оснащенных камерами для распознавания лиц по биометрическим данным.