«Много понтов и дурновкусия»: Питер глазами горничной

«РосБалт» продолжает публиковать серию рассказов о Санкт-Петербурге представителей самых разных профессий, которые приехали в Северную столицу — и подмечают нюансы, сравнивают с другими городами, восторгаются или критикуют.
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