В Москве возбудили 22 дела на уклонистов – уроженцев Средней Азии с паспортом РФ

РИА Новости/Виталий Тимкив В Москве СК на текущий момент возбудил 22 уголовных дела об уклонении от прохождения военной службы против уроженцев Средней Азии, которые ране получили российского гражданство.
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