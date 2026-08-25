В Кабардино-Балкарии более 4,5 тыс. пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями получили бесплатные лекарства

В первом полугодии 2026 года в Кабардино-Балкарской Республике бесплатные лекарственные препараты получили 4598 пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и кардиохирургические вмешательства.
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