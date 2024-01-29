Компании Ленобласти оставили 43 заявки на господдержку для продвижения товаров онлайн

Участвующие в программе смогут бесплатно открыть на маркетплэйсе свой магазин. Самозанятые мастера, представители сферы креативных индустрий и народных художественных промыслов Ленобласти могут рассчитывать на финансирование для продвижения продукции или услуг на крупном маркетплэйсе «Ярмарка Мастеров».
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