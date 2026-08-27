Врач Трахтман: жирная пища делает плазму мутной, анализ провести невозможно

Жирная пища и алкоголь серьезно влияют на состав крови, рассказал «Газете.Ru» Павел Трахтман, доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева.
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