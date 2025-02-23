Гнались за качеством и опоздали с Родригао: почему «Рубин» остался без трансферов?

20 февраля официально закрылось трансферное окно в России. По его итогам «Рубин» остался без усилений, хотя особенно напрашивалось приобретение защитников, так как эта позиция - самая слабая в казанском клубе.
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