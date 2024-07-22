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22/07/24==Тропические леса Амзонии

22/07/24==Тропические леса Амзонии

  Ученые заявили, что тропические леса Амазонии вплотную приблизились к порогу, за которым их ждут необратимые изменения: одна из самых больших и ценных экосистем мира через полвека рискует превратиться в засушливую саванну, сообщает Phys.

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