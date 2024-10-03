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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Профориентационная работа в школе.

Профориентационная работа в школе.

Учащиеся 10 класса посетили следственный комитет г.Бобруйска. Учащимся рассказали о правилах поступления в Военную академию Республики Беларусь для работы в следственном комитете, а также правила приема на правовой факультет в МГУ им.

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