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Владимир Путин посетил крупнейшую судостроительную верфь России «Звезда» на Дальнем Востоке

Обзор судостроительного комплекса «Звезда» Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края в рамках своей поездки во Владивосток.

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