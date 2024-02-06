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Генерал ВСУ в отставке Кривонос: Зеленский не справляется с обязанностями

Генерал ВСУ в отставке Кривонос: Зеленский не справляется с обязанностями

Отставной генерал ВСУ, бывший замсекретаря Совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос выразил надежду на то, что, говоря о необходимости заменить руководство, президент страны Владимир Зеленский «подумал о себе».

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