Генерал ВСУ в отставке Кривонос: Зеленский не справляется с обязанностями

Отставной генерал ВСУ, бывший замсекретаря Совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос выразил надежду на то, что, говоря о необходимости заменить руководство, президент страны Владимир Зеленский «подумал о себе».
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