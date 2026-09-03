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Кукольный мир, нуар, хоррор: разные грани сериала «Звёздный путь: Странные новые миры»

Кукольный мир, нуар, хоррор: разные грани сериала «Звёздный путь: Странные новые миры»

Четвёртый сезон сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» искусно жонглирует разными кинематографическими жанрами, но ни на минуту не забывает о своей сути.

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