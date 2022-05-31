Театр абсурда

7 982 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    А  какое  отношение вообще имеют  японцы  к  названию островов?А не переименоват...
  • Anatoli Ryabenko
    Давно пора это нужно сделать. Японцы как и американцы пришлые люди на современных территориях. У них в крови заложено...А не переименоват...
  • VV949
    Идея, мягко говоря, не очень, при наличии пропагандистских ресурсов можно перевернуть в обратную сторону - найти у се...А не переименоват...

Паста болоньезе в высшем образовании

Паста болоньезе в высшем образовании

Россия заявила о грядущем выходе из Болонской системы высшего образования. Почему это хорошо? Для чего она создавалась? Якобы для создания единого образовательного процесса во всей Европе, для обеспечения доступа к высшему образованию бедных слоёв населения, для развития и укрепления связей между всеми ВУЗами Европы, для повышения качества высшего образования, для повышения шансов на трудоустройство для выпускников, для роста научного, интеллектуального и культурного потенциала и бла-бла-бла.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх