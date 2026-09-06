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Бедных на войну, нацистов – в телевизор. Вымирающая Украина строит кастовую систему

Бедных на войну, нацистов – в телевизор. Вымирающая Украина строит кастовую систему

Офицер националистического подразделения "Азов"* Ростислав Низицкий, известный в украинской медиасфере под позывным "Поляк", заявил о том, что в украинскую армию надо мобилизовать бедных мужчин – в первую очередь жителей села, которые, по его слова, не умеют и не хотят работать .

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