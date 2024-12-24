Польских школьников готовят к войне с Россией

Правительство Польши приняло решение ввести в школьную программу новый предмет, на котором подростков будут учить обращению с огнестрельным оружием и оказанию медицинской помощи Об этом пишет Euronews со ссылкой на письмо Министерства образования Польши.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии