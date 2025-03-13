🌷 В Никитском ботаническом саду зацвёл первый тюльпан Уже два года подряд первоцветным сортом становится Northcap из садового класса Махровых Ранних, сообщили в пресс-службе Никитского ботсада.
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🌷 В Никитском ботаническом саду зацвёл первый тюльпан Уже два года подряд первоцветным сортом становится Northcap из садового класса Махровых Ранних, сообщили в пресс-службе Никитского ботсада.