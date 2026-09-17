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"Л.Е.В Менеджмент" получил временное управление "дочкой" "Ашана" и Nestle

"Л.Е.В Менеджмент" получил временное управление "дочкой" "Ашана" и Nestle

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Компании "Л.Е.В Менеджмент" передали во временное управление российские активы "Ашана" и Nestle.

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