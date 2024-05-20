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Версии: Раиси мертв. Что дальше?

Версии: Раиси мертв. Что дальше?

(Ссылка на ТГ канал)В упавшем вертолете Bell 214, обломки которого только что "официально нашли" в Иране, помимо экипажа, погибли четыре официальных лица: (* 9 человекпо сведениям арабских СМИ)▪️Ибрагим Раиси - президент Ирана;▪️Хусейн Амир Абдулахиан - министр иностранных дел;▪️Малик Рахмати - губернатор Восточного Азербайджана;▪️Мухаммед Али аль-Хашем - имам Тебриза.

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