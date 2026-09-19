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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Под видом окультуривания цыган раздают паспорта мигрантам? Что происходит на Брянщине

Под видом окультуривания цыган раздают паспорта мигрантам? Что происходит на Брянщине

Русский компас Фото: из открытых источников. Правительство Брянской области утвердило странный "комплексный план социально-культурного развития цыганского населения" аж на 10 лет вперед.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алексей Горшков
Алексей Горшковизменено

Местные власти коррумпируются - это само собой Но это "вершки", а не "корешки"! По-моему КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ - В НАШЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ !!!
Депутатам Госдумы мигрантским вопросом бы вплотную заняться - но они заняты "более важным", УВОДЯ ВНИМАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В СТОРОНУ ОТ СУТИ ПРОБЛЕМЫ: стандартизацией шаурмы и разновсяческими запретами, и принимая хитромудрые околовсяческие никому не понятные заумные законы! И, похоже, "дяди Туралы" там НЕМАЛЫЙ ВЕС ИМЕЮТ !!! Об этом говорит принимаемые на ГОСУДАРСТВЕННОМ уровне, вразрез с принципами СВЕТСКОГО государства, разновсяческие Акты о необходимости помещений ИМЕННО МУСУЛЬМАНСКИХ (а не каких-либо ДРУГИХ РЕЛИГИЙ) молельных комнат в ГОСУДАРСТВЕННЫХ объектах - например в аэропортах, и т.п.,внедрение в школьную программу ИМЕННО АРАБСКОГО языка, "халялизация" всей страны, подозрительно МЯГКИЕ приговоры преступникам-мусульманам, и т.д.!
Не коммунист я, но получается так, что В ОСНОВНОМ законодатели выражают, как говорил дедушка Ленин, УЗКОКЛАССОВЫЕ интересы предпринимательства, хотя и должны бороться за ГОСУДАРСТВЕННЫЕ !!! "Своя рубашка ближе к телу"! Пока у нас в Госдуме будут В ОСНОВНОМ предприниматели сидеть, принимающие государственные Законы В СВОИХ - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ - ИНТЕРЕСАХ - мигрантскую проблему решить НЕВОЗМОЖНО !!!

Профиль пользователя александр петров
александр петров

Очередная халява для тех кто рулит в регионе! Паспорта выдавать в том случае если прожил в России не менее 7 лет, был официально зарегистрирован временно, официально трудоустроен и платил налоги! При этом, за эти 7 лет не имел никаких нарушений как УК так и Адм. законодательства РФ.!!

Профиль пользователя Виктор Хованов
Виктор Хованов

Только опыт американской "демократии" позапрошлого века сможет хоть как-то "окультурить" эту публику - принудительный труд в резервациях за Полярным Кругом. Если уж у коммунистов   ничего не получилось с их перевоспитанием за 70 лет, то у нынешних "мультипультикультуристов" тем более ничего не получится.