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Говорит Европа ⚡

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Снежана Егорова: Народ Украины расплачивается за ошибки своего лидера

Снежана Егорова: Народ Украины расплачивается за ошибки своего лидера

Почему киевский режим продолжает игнорировать права человека? Почему Запад закрывает глаза на нарушения прав в Украине? Почему правозащитники в Украине молчат? И что ждёт Украину после Зеленского? Известная телеведущая Снежана Егорова ответила на вопросы зрителей и читателей.

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