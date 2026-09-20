Снежана Егорова: Народ Украины расплачивается за ошибки своего лидера

Почему киевский режим продолжает игнорировать права человека? Почему Запад закрывает глаза на нарушения прав в Украине? Почему правозащитники в Украине молчат? И что ждёт Украину после Зеленского? Известная телеведущая Снежана Егорова ответила на вопросы зрителей и читателей.