Снежана Егорова: Народ Украины расплачивается за ошибки своего лидера

Почему киевский режим продолжает игнорировать права человека? Почему Запад закрывает глаза на нарушения прав в Украине? Почему правозащитники в Украине молчат? И что ждёт Украину после Зеленского? Известная телеведущая Снежана Егорова ответила на вопросы зрителей и читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Диана Панченко: М...
- ИС Экс-депутат Елена...
- Экс-депутат Елена...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым